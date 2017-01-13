Квартальнов: если Ничушкин сыграет с «Динамо», значит и на Матч звёзд поедет

Главный тренер ЦСКАподвёл итоги матча с «Сибирью», в котором его команда добилась победы со счётом 2:1.«С „Сибирью“ у нас всегда получаются хорошие игры. Начали неплохо, затем слабо сыграли второй период, за несколько моментов игра перевернулись, так как соперник вышел биться, в стыках и борьбе мы проигрывали в одну калитку. Из-за этого игра потихоньку перевернулась, было тяжело перестроиться. Забили гол сразу после 1:1. Есть моменты, над которыми нам надо поработать и что-то улучшить.Сыграет ли Ничушкин с «Динамо» и в Матче звёзд? Он рвётся, говорит, что готов. Но будем смотреть. Если он сыграет с „Динамо“, значит поедет и в Уфу. Хотелось бы, конечно, чтобы он сыграл», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.