Косов: впереди плей-офф, где таких провалов «Магнитке» допускать нельзя

Нападающий магнитогорского «Металлурга»поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (6:3), в котором он отметился дублем.«Начало матча не удалось. Наверное, первая игра, в которой всё так непросто складывалось. Но ничего: надо было исправляться, мы смогли выправить ситуацию. Будем работать над началом матчей, исправляться. Впереди плей-офф, и таких провалов допускать в кубковых матчах нельзя. Нужно быть готовыми с первых минут.Было очень важно выстоять в пятиминутном меньшинстве. Думаю, это придало дополнительные силы, эмоции. Пошли вперёд, забили, всё сложилось. Конечно, очень рад, что сделал дубль. Дай бог, чтобы так и продолжал», — цитирует Косова пресс-служба клуба.