Климкина: со Швецией женской «молодёжке» нечего терять — либо всё, либо ничего

Защитник женской молодёжной сборной России по хоккеюподвела итоги полуфинального матча чемпионата мира. Россиянки уступили США со счётом 0:6 и в матче за третье место встретятся со сборной Швеции. Встреча пройдёт 14 января.«Мы настраивались на тяжёлый матч, все девчонки понимали его важность. Хотелось показать сегодня достойную игру. Но, к сожалению, просто хотеть недостаточно, где-то не хватило везения, где-то характера. Очень стыдно перед болельщиками, что не удалось показать хорошую игру, и перед тренерами, что не выполнили установку, которую они нам давали. Именно по причине этого мы и пропустили 6 шайб.Сейчас этот матч уже история, хоть и неприятная. Завтра новый день и новая игра. Наиважнейший для нас матч, на который мы должны настроиться как следует. Все понимают, что значит завтрашняя игра, мы будем биться до последнего. Для многих это последний чемпионат мира за молодёжную сборную. Нам больше нечего терять — либо всё, либо ничего. Всё зависит от нас самих», — приводит слова Климкиной официальный сайт ФХР.