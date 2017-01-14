Стантиен: второй период с «Барысом» был одним из лучших для «Слована»

Ассистент главного тренера братиславского «Слована»прокомментировал победу над астанинским «Барысом» (4:1). Главный тренер команды Милош Ржига пропустил матч из-за дисквалификации.«Мы знали, что «Барыс» — очень сильная команда, особенно при игре в большинстве. Мы хотели избежать удалений и преуспели в этом. В первом периоде мы действовали неплохо, а второй был одним из лучших для нашей команды в этом сезоне. Рады, что все четыре звена смогли поучаствовать в этой победе», — передаёт слова Стантиена корреспондент «Чемпионата» Рихард Вайнфортнер.