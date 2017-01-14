«Рейнджерс» проиграли «Торонто», Бучневич отметился голевым пасом

«Торонто Мэйпл Лифс» добился победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.В составе победителей отличились Вильям Нюландер (5-я минута), Джеймс ван Римсдайк (18), Коннор Браун (35) и Коннор Кэррик (54). За проигравших голы забили Крис Крайдер (30) и Джей Ти Миллер (59). Российский нападающий «рейнджеров»отметился одной голевой передачей.Нападающий «Торонто» Никита Сошников провёл на льду 11 минут, защитник Никита Зайцев — 24 минуты.