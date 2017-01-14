Хет-трик Тавареса принёс «Айлендерс» победу над «Флоридой»

«Нью-Йорк Айлендерс» добился гостевой победы над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе и закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей.В составе победителей хет-триком отметился(4-я, 48-я и 59-я минуты), ещё по голу забили Джейсон Чимера (3) и Ник Ледди (37). За проигравших шайбы забросили Винс Трочек (10) и Райлли Смит (42). Российский нападающий «островитян» Николай Кулёмин провёл на льду 12 минут.Таким образом, «Айлендерс» взяли реванш у «Пантерз» за поражение в матче двухдневной давности со счётом 1:2.