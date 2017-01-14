Занковец: «Барыс» включился в игру со «Слованом» слишком поздно

Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение от братиславского «Слована» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Соперник был сильнее и заслужил эту победу. Им очень сильно удался второй период, а мы в это время действовали очень плохо. В третьем периоде мы добавили, но уже было слишком поздно, чтобы отыграться», — передаёт слова Занковца корреспондент «Чемпионата» Рихард Вайнфортнер.
«Барыс» идёт на шестом месте в Восточной конференции, «Слован» занимает 10-ю позицию на Западе.