«Коламбус» без Бобровского обыграл «Тампу» с Василевским

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампа-Бэй и закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.Джонатан Друен на 17-й минуте вывел «Тампу» вперёд, на 37-й минуте Джош Андерсон счёт сравнял, а победу «Блю Джекетс» принесли голы Ника Фолиньо (45-я минута) и Буна Дженнера (59) в третьем периоде.Российский голкипер «Коламбуса»участия в матче не принимал. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Тампа-Бэй»отразил 28 бросков по своим воротам. Другие российские легионеры «Лайтнинг» Никита Кучеров, Владислав Наместников и Никита Нестеров результативными действиями не отметились.