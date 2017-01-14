Таварес, Холтби и Скиннер – лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.
Третьей звездой признан форвард «Каролины Харрикейнз» Джефф Скиннер, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:2).
Второй звездой стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, в игре с «Чикаго Блэкхоукс» отразивший все 24 броска по своими воротам и оформивший шестой шат-аут в сезоне.
Первой звездой признан капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, сделавший хет-трик в ворота «Флориды Пантерз» (5:2).