Таварес, Холтби и Скиннер – лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.Третьей звездой признан форвард «Каролины Харрикейнз», набравший 3 (2+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:2).Второй звездой стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз», в игре с «Чикаго Блэкхоукс» отразивший все 24 броска по своими воротам и оформивший шестой шат-аут в сезоне.Первой звездой признан капитан «Нью-Йорк Айлендерс», сделавший хет-трик в ворота «Флориды Пантерз» (5:2).