Курбатов: на «Русской классике» в Москве будут одни из лучших условий

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР)прокомментировал проведение «Русской классики» 14 января на открытом катке «Парка легенд».«Это наша пятая «Русская классика», уникальность в том, что он впервые происходит в Москве, и играют две команды из московского региона. Впервые играем на специально подготовленной ледовой площадке, а не на футбольном стадионе. Сегодня будут одни из лучших условий для команд, болельщиков, прессы.Мы рады, что сыграют две команды с большим спортивным наследием. «Химик», который дал нам олимпийских чемпионов, обладателей Кубка Стэнли. «Динамо» — один из краеугольных камней в истории нашего хоккея. Надеемся, что матч станет хорошим праздником хоккея.Тяжело загадывать на год вперёд, общаемся с регионами. Проведение в одном из городов ВХЛ и проведение матча в Москве и Санкт-Петербурге — две большие разницы. Ведём переговоры, в нынешних условиях не всех клубы готовы брать дополнительные финансовые обязательства. Ждите новостей, ближе к декабрю 2017 года», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.Матч между балашихинским «Динамо» и воскресенским «Химиком» состоится 14 января, начало — в 12:00 мск.