Назаров: Москве есть чему поучиться у Нижнекамска в плане хоккейного ажиотажа

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика»поделился мнением о проблемах с посещаемостью у части клубов КХЛ.«Игра с „Локомотивом“? Ярославль — большой хоккейный город с большими хоккейными традициями. Здесь один из лучших клубов в истории КХЛ, и этим всё сказано. Кстати, в плане атмосферы в Ярославле мы будем себя чувствовать как дома, в Нижнекамске, где на каждом матче супераншлаги. С этой точки зрения в Москве нам играть всё-таки не так привычно — полупустые трибуны, немножко избалованные огнями большого города болельщики.Судите сами: у нас в Нижнекамске при средней цене на билет порядка 750 рублей яблоку негде упасть. Вот это и есть настоящая любовь к хоккею плюс работа с болельщиками. А в столице народ, к сожалению, не ходит на хоккей даже чуть ли не по бесплатным билетам, хотя уровень жизни в Москве и покупательская способность, наверное, чуть выше, чем в Татарстане. Считаю, что Москве имеет смысл брать пример с Нижнекамска, Ярославля, других хоккейных столиц — и создавать хоккейный ажиотаж. Он необходим всем — и болельщикам, и хоккеистам, и нам, тренерам», — цитирует Назарова Russia-Hockey. ru.