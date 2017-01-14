П. Буре: не согласен, когда говорят, что в НХЛ 20 лет назад было легче забивать

Легендарный нападающийподелился мнением о нынешней результативности в Национальной хоккейной лиге.«Многие сейчас говорят о том, что в сегодняшней НХЛ набрать 1 000 очков сложнее, чем 15-20 лет назад. Категорически с этим не согласен. Когда играл я, в хоккее были чуть другие правила. Нас хватали и цепляли за все что можно, и судьи не давали за это даже малых штрафов. Теперь же за любой зацеп нарушитель сразу отправляется на две минуты. А чем больше удалений, тем больше шансов заработать очки появляется у бомбардиров, постоянно играющих в большинстве.За мое время в НХЛ дошло до того, что стало полно результатов 1:1 и 1:0. Забить стало практически невозможно. Чем, собственно, и были обусловлены изменения в правилах. Сейчас, после всех принятых изменений – запретов на задержки с зацепами, отмену красной линии, введения овертайма 3 на 3, – матчи с 6-7 забитыми голами и более встречаются чаще, чем когда играл я сам», — цитирует Буре официальный сайт лиги.