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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Павлюков: победе в «Русской классике» радовались, будто Кубок Стэнли выиграли

14 января 2017, суббота. 15:01. Хоккей
Капитан воскресенского «Химика» Илья Павлюков прокомментировал победу над балашихинским «Динамо» (3:1) в матче «Русской классики».

«Классно, очень понравилось поучаствовать в таком матче. Сезон складывается не лучшим образом, мы не попадаем в плей-офф, но попали на праздник. Знали, что приедет много болельщиков, хотели их очень порадовать. Много было и болельщиков «Спартака», тоже поддерживали нас. Мы знаем, что тяжёлая ситуация, стараемся играть в каждой игре. Сейчас домашняя серия, этот матч даст нам уверенности.

Неожиданно, радовались, как будто Кубок Стэнли вручили, приятно всё равно выигрывать матчи. Фотограф попросил, чтобы самовар поцеловал», — передаёт слова Павлюкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Химик Русская классика
Новости. Хоккей
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