Вайсфельд: не понимаю истерии по дедлайну, разве мы должны 10 человек подписать?

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»поделился мнением о селекции уфимского клуба.«Почему все считают, что обязательно надо кого-то подписать перед дедлайном? Ведь это плохо. Когда такие вещи проводят в сезоне, это же плохо, это значит, что есть проблемы. Я не понимаю этой истерии по поводу дедлайна. Понятно, у нас были объективные причины – травмы Энгквиста, Игоря Макарова. Просто складывается такое впечатление, что все хватают всех подряд.Появляются хоккеисты, чьи команды не попадают в плей-офф? Вы знаете, сейчас уже такого нет. Только если у команды какие-то явные финансовые проблемы, если они хотят разгрузиться. А сейчас таких нет, никто даже не собирался распродаваться.Перед дедлайном «Салават» подписал только Мертла? Только! А сколько мы должны были, десять человек подписать?»— цитирует Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».