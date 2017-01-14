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А. Медведев: исключать клуб из КХЛ при финансовой стабильности — верх абсурда

14 января 2017, суббота. 16:59. Хоккей
Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев высказал своё мнение о возможном сокращении числа команд в лиге.

«Если финансово клуб состоятелен, то исключать его из КХЛ – верх абсурда! Лишать людей большого хоккея совершенно неправильно. Надеюсь, что в следующем году в лиге останется столько же команд, сколько и в этом. Пока предпосылок к тому, что мы потеряем какую-то команду, нет.

Совершила ли КХЛ ошибку, принимая в своё время «Югру»? Я так не считаю. Ханты-Мансийск хоть и небольшой город, но туда на игры «Югры» ездили болельщики из Сургута. Да и если посмотреть на посещаемость, то она не сильно отличается от посещаемости ЦСКА. Клубы в КХЛ могут быть и в небольших городах. Важно с водой ребёнка не выплеснуть», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Югра Алексей Медведев - хоккей КХЛ
Новости. Хоккей
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