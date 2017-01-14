А. Медведев: исключать клуб из КХЛ при финансовой стабильности — верх абсурда

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев высказал своё мнение о возможном сокращении числа команд в лиге.
«Если финансово клуб состоятелен, то исключать его из КХЛ – верх абсурда! Лишать людей большого хоккея совершенно неправильно. Надеюсь, что в следующем году в лиге останется столько же команд, сколько и в этом. Пока предпосылок к тому, что мы потеряем какую-то команду, нет.
Совершила ли КХЛ ошибку, принимая в своё время «Югру»? Я так не считаю. Ханты-Мансийск хоть и небольшой город, но туда на игры «Югры» ездили болельщики из Сургута. Да и если посмотреть на посещаемость, то она не сильно отличается от посещаемости ЦСКА. Клубы в КХЛ могут быть и в небольших городах. Важно с водой ребёнка не выплеснуть», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.