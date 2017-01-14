А. Медведев: можно вернуть Кубок надежды и сделать победителю преференции

Член совета директоров СКА и КХЛвысказался за возвращение процедуры драфта и возрождение Кубка надежды, в котором с 2013 по 2014 год принимали участие команды, не попавшие в плей-офф.«Кубок надежды, как показывает время, был не таким плохим турниром. Команды, которые его выигрывали, выстреливали на следующий сезон, попадали в плей-офф. Благодаря нему продолжался хоккейный сезон, болельщики видели свои команды. Да и для игроков это лучше, чем просто тренироваться. Конечно, в нынешней экономической ситуации провести его будет непросто. Но можно подумать о формате турнира. Например, по региональному принципу. Стимул не обязательно должен быть денежным. Почему бы, например, победителю Кубка надежды не сделать определённые преференции по календарю на следующий сезон?Пока о возвращении драфта речи не идёт, но я, как член совета директоров КХЛ, подниму этот вопрос. Это не только ярмарка, но и рейтингование. Молодым игрокам важно знать, какое место они занимают в иерархии. Я буду выходить с определёнными предложениями. Вячеслав Фетисов почему-то свою работу до завершения не довёл», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.