Куликов: в «Нефтехимике» рабочая атмосфера, все прекрасно понимают задачу

Нападающий «Нефтехимика»вспомнил свой первый матч в Континентальной хоккейной лиге.«Помню ли свой первый матч за «Нефтехимик»? Помню. Он выдался не очень хорошим: я провел две, может быть, три смены. Тренеры просто выпустили на лёд почувствовать этот вкус. Мы проиграли тот матч, и, по-моему, в том году я больше не играл за первую команду.Сейчас в команде хорошая обстановка, настоящая рабочая атмосфера. Все прекрасно понимают, какая задача перед нами стоит, чего ждут от нас руководство, болельщики. Мы стараемся выполнить её максимально и сыграть в плей-офф. Шансы у нас на это неплохие, и мы должны воспользоваться этим», — цитирует Куликова официальный сайт клуба.