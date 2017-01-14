Казаков: нет огромных эмоций от хет-трика, больше эмоций от победы

Нападающий «Адмирала»поделился впечатлениями от игры с «Йокеритом» (5:4), в которой он оформил хет-трик.«Победа, конечно, не без осадка. Но мы верили в свои силы, даже когда соперник сравнял счёт. Конечно, нужно было в эти моменты лучше сыграть. Но получилось так, как получилось. Победа есть победа. Мы рады, что взяли очки.Я рад, что помог команде одержать победу. Пока нет каких-то огромных эмоций от хет-трика, пока они есть только от победы. На трибунах царила невероятная атмосфера. Мы очень благодарны болельщикам за такую поддержку. Для «Адмирала» сейчас очень сложный момент. Мы рады, что болельщики вместе с командой», — цитирует Казакова официальный сайт клуба.