Вяч. Ушенин: хотели сыграть «на ноль», это хорошо и для команды, и для Метсолы

Нападающий хабаровского «Амура» Вячеслав Ушенин подвел итоги игры с рижским «Динамо» (5:0).
«Хороший матч, забили много голов. Отличились и защитники, и нападающие. Моменты были хорошие, бросали, нагнетали и Метсоле «сухарь» подарили.
В первом периоде, может, маленько не проснулись. Суббота, тренировки утренней не было. Может, из-за этого так получилось.
Мы хотели сыграть «на ноль», не пропустить. Это хорошо и для команды, и для Юхи, придаёт всем психологической уверенности», — цитирует Ушенина официальный сайт «Амура».