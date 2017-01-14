Вяч. Ушенин: хотели сыграть «на ноль», это хорошо и для команды, и для Метсолы

Нападающий хабаровского «Амура»подвел итоги игры с рижским «Динамо» (5:0).«Хороший матч, забили много голов. Отличились и защитники, и нападающие. Моменты были хорошие, бросали, нагнетали и Метсоле «сухарь» подарили.В первом периоде, может, маленько не проснулись. Суббота, тренировки утренней не было. Может, из-за этого так получилось.Мы хотели сыграть «на ноль», не пропустить. Это хорошо и для команды, и для Юхи, придаёт всем психологической уверенности», — цитирует Ушенина официальный сайт «Амура».