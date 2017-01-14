«Медвешчак» — «Автомобилист»: видео лучших моментов

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Автомобилистом». Встреча проходила в Загребе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.В первом периоде счёт открыл Евгений Чесалин, а в заключительной трети Олег Губин забросил вторую шайбу в ворота «Медвешчака». Вратарь Владимир Сохатский сыграл «на ноль».