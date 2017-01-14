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175 лет назад
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«Медвешчак» — «Автомобилист»: видео лучших моментов
14 января 2017, суббота. 18:48.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Медвешчаком» и «Автомобилистом». Встреча проходила в Загребе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В первом периоде счёт открыл Евгений Чесалин, а в заключительной трети Олег Губин забросил вторую шайбу в ворота «Медвешчака». Вратарь Владимир Сохатский сыграл «на ноль».
КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2017, пятница. 21:00 МСК
Медвешчак
Загреб
0 : 2
0:1, 0:0, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1
– Чесалин (Чайковски, Торченюк) – 12:10 (4x4)
,
0:2
– Губин (Симаков) – 49:28 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Автомобилист
ХК Медвешчак
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Новости. Хоккей
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