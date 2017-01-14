В Уфе завершился тренерский семинар Владимира Юрзинова-старшего

В преддверии матча за Кубок вызова в Уфе состоялся тренерский семинар заслуженного тренера России, члена правления Молодёжной хоккейной лиги Владимира Юрзинова-старшего.Семинар открыл управляющий директор МХЛ Алексей Морозов, специальными гостями стали бронзовые призёры Молодёжного чемпионата мира Михаил Воробьев и Кирилл Капризов. Семинар посетили наставники команды Молодёжной хоккейной лиги и тренеры ДЮСШ Башкортостана.Владимир Владимирович по традиции начал с теоретической части, во время которой обсудил с тренерами результаты выступления молодёжной сборной на чемпионате мира вместе с непосредственными участниками турнира — Воробьёвым и Капризовым. После этого мэтр отечественного тренерского цеха вышел на лёд и провёл тренировку с командой «Толпар». В течение часа молодёжь постигала премудрости и нюансы катания с шайбой и без шайбы, обманных движений и дриблинга на скорости – на мастер-классах Владимира Юрзинова большое внимание уделяется технике.Заключительной частью семинара стал круглый стол, на котором специалисты обсудили перспективы развития молодёжного хоккея в стране.