Миронов: Кубок вызова — не матч выходного дня, все будут биться до последнего

Главный тренер команды Запада на Кубке вызова Борис Миронов поделился ожиданиями от предстоящего матча.
«Ребята великолепно себя чувствуют, все готовы играть на победу. Это не матч выходного дня, хоккеисты будут выходить и биться с первой до последней секунды. Здесь собрались все лучшие игроки своих команд. Они довольно опытные, знающие, мастеровитые. У нас есть одна-единственная тренировка, чтобы дать им почувствовать друг друга, немного притереться. Думаю, этого будет вполне достаточно и эти игроки быстро найдут общий язык между собой. Будем стараться увеличить счёт в противостоянии Востока и Запада. Но это спорт, в каждый отдельный день каждый может выиграть и проиграть. Будем выходить и биться, а там — как получится», — цитирует Миронова пресс-служба МХЛ.
Матч состоится 15 января, начало в 11:00 мск.