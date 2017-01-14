Нападающий Орлович-Грудков и защитник Тихонов вернулись из «Амура» в «СКА-Нева»

Нападающийи защитниквернулись в «СКА-Нева» из хабаровского «Амура», который расторг с ними контракты по обоюдному согласию. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.В текущем сезоне Орлович-Грудков провёл за «Амур» 7 игр, отметившись одной заброшенной шайбой. На счету Михаила Тихонова 2 матча регулярного чемпионата КХЛ. В этом чемпионате ВХЛ Орлович-Грудков сыграл 27 матчей, в которых набрал 26 (7+19) очков, а Тихонов принял участие в 28 матчах ВХЛ и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+10».