Барулин и Болдюк получили по одноматчевой дисквалифицикации

1. На 55-й минуте матча «Трактор» — ХК «Сочи» вратарь гостей Константин Барулин (№30) был наказан дисциплинарным штрафом (10 мин.), который стал для игрока третьим в нынешнем сезоне. В связи с этим, согласно п. 4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ на него наложена обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
2. На 46-й минуте матча «Медвешчак» — «Автомобилист» нападающий хозяев Александр Болдюк (№49) был наказан малым и дисциплинарным штрафами (2 мин. + 10 мин.). Согласно п. 4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ на него наложена обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.