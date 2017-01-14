Карпов: постараемся продолжить победную серию в матче с «Ак Барсом»

Нападающий московского «Динамо»поделился впечатлениями от встречи с тольяттинской «Ладой», которая завершилась со счётом 5:0. Это шестая подряд победа «Динамо» в регулярном чемпионате.«Все победы трудно даются, но выигрывать приятно. «Лада» — достойный соперник, хорошо играет, тем более в большинстве, но нам сегодня повезло больше. Самым эмоциональным моментом было, когда забросил шайбу. Будем стараться также побеждать и в следующей игре — с «Ак Барсом». Будем готовиться», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.