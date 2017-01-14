Молодёжная женская сборная России обыграла Швецию и завоевала бронзу МЧМ

Молодёжная женская сборная России одержала победу над командой Швеции в матче за третье место на чемпионате мира для игроков не старше 18 лет. Это вторая в истории нашей команды бронза. Турнир проводится с 2008 года. Россия впервые завоевала медали в 2015 году, обыграв в решающем матче Чехию.Два периода соперники не могли забросить шайбу, а на старте третьей двадцатиминутки Елена Проворова вывела Россию вперёд. В концовке матча шведки получили два удаления подряд, и Дарья Белоглазова, реализовав большинство «пять на три», решила исход встречи.0:1 — Проворова (Шаталова, Старовойтова), 41:45.0:2 — Белоглазова (Болгарева, Братищева), 59:20.