Кудашов: «Локомотив» играет с сильными соперниками, поэтому и пропускает первым

Главный тренер ярославского «Локомотива»прокомментировал победу его команды во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:1).«Поздравляю болельщиков с победой. Была тяжёлая игра. Прежде всего потому, что целостность была не всегда. Но всё-таки разогнались, забили хорошие голы, потому и выиграли. Играем с сильными соперниками, которые тоже хотят забить, поэтому и пропускаем первыми. Ну и где-то концентрации в начале не хватает.Баланс между атакой и обороной не всегда устраивает. Какой-то период сегодняшнего матча слишком увлекались впереди, получали обрезы. В последних матчах именно этот баланс не всегда удаётся выдерживать.Бывает такое, что перехлёст идёт в сторону атаки. Сейчас у первой тройки такой период, что они не так много забивают, поэтому где-то больше стремятся атаковать, возникают проблемы сзади. Хуже, когда в атаке не идёт, а игру в обороне мы поправим», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.