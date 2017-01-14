Смельницкий: все игроки команды Востока приехали с большим желанием победить

Главный тренер команды Востока на Кубке вызоваподелился ожиданиями от предстоящего матча, который состоится 15 января. Встреча пройдёт в Уфе, начало в 11:00 мск.«Все игроки команды приехали с большим желанием победить — это видно уже по сегодняшней тренировке. Функциональное состояние хорошее, все двигаются быстро, азартно, а насколько хорошо мы подготовились, покажет игра. У нас есть несколько связок из ребят, которые вместе играют в своих командах. Мы и здесь свели их в одни звенья. Это не значит, что именно так они будут появляться на льду, но сыграться таким образом проще. Конечно, трудно создать команду за один день, но мы попросили их сыграть, как умеют. А умеют они очень хорошо. Задание на игру будет дано, а дальше посмотрим. Пархоменко в одном звене с Манукяном и Ковалёвым? Да, мы в курсе, что это три лучших бомбардира МХЛ. Мы пока не уверены, что сочетание будет именно таким, состав определим завтра. Но если эта связка покажет свою эффективность, мы только за», — цитирует Смельницкого пресс-служба МХЛ.