Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Смельницкий: все игроки команды Востока приехали с большим желанием победить

14 января 2017, суббота. 20:37. Хоккей
Главный тренер команды Востока на Кубке вызова Максим Смельницкий поделился ожиданиями от предстоящего матча, который состоится 15 января. Встреча пройдёт в Уфе, начало в 11:00 мск.

«Все игроки команды приехали с большим желанием победить — это видно уже по сегодняшней тренировке. Функциональное состояние хорошее, все двигаются быстро, азартно, а насколько хорошо мы подготовились, покажет игра. У нас есть несколько связок из ребят, которые вместе играют в своих командах. Мы и здесь свели их в одни звенья. Это не значит, что именно так они будут появляться на льду, но сыграться таким образом проще. Конечно, трудно создать команду за один день, но мы попросили их сыграть, как умеют. А умеют они очень хорошо. Задание на игру будет дано, а дальше посмотрим. Пархоменко в одном звене с Манукяном и Ковалёвым? Да, мы в курсе, что это три лучших бомбардира МХЛ. Мы пока не уверены, что сочетание будет именно таким, состав определим завтра. Но если эта связка покажет свою эффективность, мы только за», — цитирует Смельницкого пресс-служба МХЛ.
Источник: Официальный сайт МХЛ Сообщить об ошибке
Теги
Кубок Вызова - Хоккей
Новости. Хоккей
14 января 2017, суббота
20:59 Антипов: «Динамо» больше заслуживало победы в «Русской классике»
20:46 Заседа: Восточная конференция МХЛ очень сильна, но мы будем биться
20:37 Смельницкий: все игроки команды Востока приехали с большим желанием победить
20:21 Назаров: «Нефтехимик» заслуживал очков, мог взять несколько, но увы
20:20 Ержабек: я счастлив, оттого что «Витязь» может попасть в плей-офф
20:20 Кудашов: «Локомотив» играет с сильными соперниками, поэтому и пропускает первым
20:16 Молодёжная женская сборная России обыграла Швецию и завоевала бронзу МЧМ
20:09 Белов: эти три необходимых очка придадут уверенности «Витязю»
20:08 Билялетдинов: большинство не очень удачно идёт, это настораживает
20:05 Аболс: Гурьянов удивил на МЧМ буллитами, добавил при игре в защите
20:04 Карпов: постараемся продолжить победную серию в матче с «Ак Барсом»
20:03 Чебыкин: хотел бы сыграть в «Русской классике», но лучше в матч в КХЛ
19:58 Орешкин: второй период игры с «Ладой» оставил двойственное впечатление
19:49 Аболс: «Лада» сыграла слабо, где-то даже боялась игры с «Динамо»
19:33 Барулин и Болдюк получили по одноматчевой дисквалифицикации
19:28 Московское «Динамо» разгромило «Ладу», Ерёменко оформил «сухарь»
19:26 Проиграв «Витязю»,«Ак Барс» продлил серию поражений до четырёх матчей
19:19 Нападающий Орлович-Грудков и защитник Тихонов вернулись из «Амура» в «СКА-Нева»
19:17 Гол Столярова не спас «Нефтехимик» от поражения в Ярославле
19:06 Миронов: Кубок вызова — не матч выходного дня, все будут биться до последнего
18:56 В Уфе завершился тренерский семинар Владимира Юрзинова-старшего
18:54 Видео: «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Минск)
18:48 «Медвешчак» — «Автомобилист»: видео лучших моментов
18:47 СКА — «Mеталлург» (Новокузнецк): видеообзор
18:44 Видео: ЦСКА — «Сибирь»
18:35 Вяч. Ушенин: хотели сыграть «на ноль», это хорошо и для команды, и для Метсолы
18:17 Манукян: рад, что выбрали на Кубок вызова, теперь надо попадать в «Авангард»
18:11 Казаков: нет огромных эмоций от хет-трика, больше эмоций от победы
17:50 Куликов: в «Нефтехимике» рабочая атмосфера, все прекрасно понимают задачу
17:29 А. Медведев: можно вернуть Кубок надежды и сделать победителю преференции
17:17 Посещаемость «Русской классики» — 2017 составила 1831 человек
17:09 Яшин, Морозов и Юрзинов-ст. выберут игроков МХЛ для участия в Матче звёзд КХЛ
17:07 Шиповник для хоккеистов, валенки для тренеров — в фотообзоре «Русской классики»
16:59 А. Медведев: исключать клуб из КХЛ при финансовой стабильности — верх абсурда
16:47 Смит: «Чикаго» вернет Шалунова, если в основной команде будет для него место
16:28 Юрзинов-мл.: минское «Динамо» было свежее, но «Куньлунь» боролся все 60 минут
16:13 Вудкрофт: «Куньлунь» — команда с большим мастерством и хорошим тренером
15:54 Вайсфельд: не понимаю истерии по дедлайну, разве мы должны 10 человек подписать?
15:26 А. Гусев: если бы «Химик» думал, что проиграет «Динамо», то не выиграл бы
15:25 «Куньлунь» в буллитной серии уступил минскому «Динамо»
15:18 Форвард «Нефтехимика» Брюле не сыграет с «Локомотивом» из-за травмы
15:10 Фролов: «Химик» по ночам не тренировался при подготовке к «Русской классике»
15:01 Павлюков: победе в «Русской классике» радовались, будто Кубок Стэнли выиграли
14:55 Ялонен: «Йокерит» плохо начал матч, а потом ещё и получил шесть штрафов подряд
14:42 Андриевский: нам не хватает опыта, чтобы побеждать в таких играх без нервотрёпок
Все новости RSS
Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+