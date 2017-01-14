Антипов: «Динамо» больше заслуживало победы в «Русской классике»

Главный тренер балашихинского «Динамо» Анатолий Антипов подвёл итоги матча «Русской классики», в котором его команда проиграла «Химику» со счётом 1:3.
«Впечатления от матча остались очень приятные. Атмосфера вокруг хоккея очень праздничная. Одним словом, ощущение Нового года. Что же касается игры, то Воскресенск я поздравляю с победой. Но, на мой взгляд, мы заслуживали её больше — у нас было большое преимущество в ходе матча, а „Химик“ просто взял и забросил, сколько хотел. Наши ребята в какие-то моменты играли в «шахматы», которые в такой ситуации непозволительны, — без бросков, без борьбы. Это меня настораживает. После игры произошёл с ребятами серьёзный разговор. Было что обсудить, разобраться в том, что произошло. Но в целом я игрой доволен», — цитирует Антипова пресс-служба клуба.