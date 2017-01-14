Дорофеева: у нас отличная команда, было бы стыдно вернуться с МЧМ без медалей

Нападающий молодёжной женской сборнойподелилась эмоциями после завоевания бронзовых медалей чемпионата мира. Россиянки обыграли команду Швеции со счётом 2:0.«В прошлом году у нас со Швецией были те же самые команды, и мы проиграли в матче за бронзу. Так что было здорово обыграть их в этом году, дважды.Я невероятно счастлива, потому что думаю, что у нас на самом деле очень хорошая команда, и было бы стыдно возвращаться с турнира без медалей. Полуфинал с США получился очень непростым, но сегодня девочки поняли, что нам предстоит матч за медали, так что мы выложились на 100 процентов», — приводятся слова Дорофеевой на официальном сайте турнира.