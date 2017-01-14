Молодёжная женская сборная США завоевала золото чемпионата мира

Молодёжная сборная США одержала победу над Канадой в финале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. Для американок это золото стало шестым в истории и третьим подряд. Канадки в шестой раз завоевали серебро.Бронзовыми призёрами стали российские хоккеистки, которые в решающем матче обыграли команду Швеции со счётом 2:0.0:1 — Дрейк (Деджордж), 25:56, бол.1:1 — Уоттс (Мальте), 53:43, бол.1:2 — Цумвинкл (Деджордж), 57:28.1:3 — Оден (Цумвинкл), 59:55, en.