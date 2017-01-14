Бобарико: эмоции переполняют, ещё не осознал, что мы взяли бронзу женского МЧМ

Главный тренер молодёжной женской сборнойподелился впечатлениями от завоевания бронзовых наград чемпионата мира. В матче за третье место наша команда обыграла Швецию со счётом 2:0.«Думаю, я ещё до конца не осознал, что мы завоевали бронзу МЧМ. Эмоции переполняют. Как только девочки стали выполнять план на игру, у них стало всё получаться. Мы смогли перехватить инициативу у команды Швеции и перевести шайбу в их зону.Чем больше мы играем с североамериканками, тем больше уверенности приобретаем в матчах с ними. Для нас это был очень ценный опыт — сыграть с ними и посмотреть, как играют они», — приводятся слова Бобарико на официальном сайте турнира.