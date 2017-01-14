Икамацких: настала очередь Востока выигрывать Кубок вызова

Защитник команды Востока и «Стальных Лисов»поделился ожиданиями от предстоящего матча за Кубок вызова. Встреча состоится в Уфе 15 января, начало в 11:00 мск.«Настрой боевой, только на победу. Сегодня на тренировке выходил в одном звене с Кириллом Цулыгиным и ребятами из Омска и Новокузнецка в нападении. Как играется в одном звене с тремя лучшими бомбардирами МХЛ? Очень понравилось, парни здорово бросают, разыгрывают большинство, быстро выходят из зоны, отлично видят площадку. Стоит открыться – и тебе уже идёт пас. Постараемся действовать так же завтра.Про Запад особенно ничего не знаю, играл с ними только по детской школе. Тренеры нам сказали, что игроки Запада немного быстрее, поэтому нужно стараться играть максимально эффективно в атаке. Почему Восток пока отстаёт? Не знаю точно, думаю, им больше везёт (). Смотрел последнюю игру, Восток должен был выигрывать, немного не получилось. Теперь наша очередь. Будем сокращать отставание от Запада», — цитирует Икамацких пресс-служба МХЛ.