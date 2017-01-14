Пять очков Маршана помогли «Бостону» обыграть «Филадельфию»

Счёт открыл Пьер-Эдуар Белльмар, отличившийся уже на третьей минуте с передачи Ивана Проворова. «Бостон» ответил шайбами Брэда Маршана, Давида Крейчи и Тори Круга. Брэйден Шенн сделал счёт 2:3, но вскоре хозяева забросили ещё дважды, авторами голов стали Патри Бержерон и Здено Хара. Уэйн Симмондс на последней минуте второго периода сократил отставание до двух шайб, но в заключительной трети «Филадельфия» не смогла вернуться в игру. Окончательный счёт установил Маршан, поразивший пустые ворота на последней минуте.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты и 24 секунды, заработал показатель полезности "-2" и нанёс один бросок. Роман Любимов сыграл чуть более восьми минут и отметился одним броском по воротам.
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Первый гол Маршана также можно посмотреть здесь.