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Пять очков Маршана помогли «Бостону» обыграть «Филадельфию»

14 января 2017, суббота. 23:55. Хоккей
«Бостон Брюинз» на домашней площадке одержал победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 6:3. Героем матча стал Брэд Маршан, набравший 5 (2+3) очка.

Счёт открыл Пьер-Эдуар Белльмар, отличившийся уже на третьей минуте с передачи Ивана Проворова. «Бостон» ответил шайбами Брэда Маршана, Давида Крейчи и Тори Круга. Брэйден Шенн сделал счёт 2:3, но вскоре хозяева забросили ещё дважды, авторами голов стали Патри Бержерон и Здено Хара. Уэйн Симмондс на последней минуте второго периода сократил отставание до двух шайб, но в заключительной трети «Филадельфия» не смогла вернуться в игру. Окончательный счёт установил Маршан, поразивший пустые ворота на последней минуте.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты и 24 секунды, заработал показатель полезности "-2" и нанёс один бросок. Роман Любимов сыграл чуть более восьми минут и отметился одним броском по воротам.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2017, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
6 : 3 1:1, 4:2, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Белльмар (Проворов, Вандевельде) – 02:05 (5x5), 1:1 – Маршан – 07:48 (4x5), 2:1 – Крейчи (Чарник) – 22:00 (5x4), 3:1 – Круг (Маршан, Пастрняк) – 26:00 (5x5), 3:2 – Шенн (Штрайт, Жиру) – 28:16 (5x4), 4:2 – Бержерон (Маршан, Круг) – 33:04 (5x4), 5:2 – Хара (Пастрняк, Маршан) – 35:18 (5x5), 5:3 – Симмондс (Ворачек, Жиру) – 39:56 (5x3), 6:3 – Маршан – 59:06 (en)


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Первый гол Маршана также можно посмотреть здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Филадельфия Флайерз Брэд Маршан
Новости. Хоккей
14 января 2017, суббота
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