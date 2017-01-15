«Каролина» победила «Айлендерс», уступая со счётом 1:3

«Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и закончилась со счётом 7:4 в пользу хозяев.По ходу встречи «островитяне» вели со счётом 3:1. На 5-й минуте Джон Таварес вывел гостей вперёд. «Харрикейнз» на это ответили голом Брока Магкинна (17-я минута). Однако Андерс Ли (19-я минута) и Джейсон Чимера (22) забросили ещё две шайбы. После этого во втором периоде забивали лишь хозяева — Джастин Фолк (25), Элиас Линдхольм (29) и Бретт Песке (37). На 42-й минуте Таварес оформил дубль и сделал счёт равным — 4:4. Однако голы Ли Стемпняка (46), Теуво Терявяйнена (52) и Джордан Стаала (54) принесли победу «ураганам».Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин провёл на льду 16 минут.Эта победа стала для «Каролины» четвёртой подряд.