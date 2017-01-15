Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

«Детройт Ред Уингз» на своём льду обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Джо Луис-Арене» в Детройте и закончилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.
По ходу матча «Питтсбург» вёл со счётом 2:0 после голов Криса Летанга (1-я минута) и Евгения Малкина (24). По итогам двух периодов счёт был равным — 3:3. За «пингвинов» третью шайбу забросил Мэтт Каллен (38), в составе «красных крыльев» отличились Густав Нюквист (30), Томас Ванек (34) и Франс Нильсен (40). В третьем периоде победу «Детройту» принесли голы Андреаса Атанасью (42), Майка Грина (52) и Хенрика Зеттерберга (54).
Российский защитник «Ред Уингз» Алексей Марченко отыграл 18 минут.