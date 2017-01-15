«Монреаль» победил «Рейнджерс», трижды уступая в счёте, Емелин набрал 2 очка

«Монреаль Канадиенс» на своей площадке добыл тяжёлую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча регулярного чемпионата прошла в «Белл-центре» в Монреале и закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.По ходу игры «Рейнджерс» трижды выходили вперёд. На гол Брэндона Пирри (13-я минута) «Канадиенс» ответили точным броском Алекса Гальченюка (24), на шайбу Рика Нэша (27) — голом Брайана Флинна (28). Джей Ти Миллер (32) сделал счёт 3:2 в пользу гостей, но после этого хозяева забили трижды — отличились(51), Макс Пачьоретти (52) и Пол Байрон (52). Последнее слово осталось за гостями — точку в матче поставил Дерек Степан (55).Емелин, помимо заброшенной шайбы, отдал голевой пас. Нападающий «Канадиенс» Александр Радулов провёл на льду 18 минут, его коллега по амплуа из «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голевой передачей.