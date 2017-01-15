Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Монреаль» победил «Рейнджерс», трижды уступая в счёте, Емелин набрал 2 очка

15 января 2017, воскресенье. 06:00. Хоккей
«Монреаль Канадиенс» на своей площадке добыл тяжёлую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча регулярного чемпионата прошла в «Белл-центре» в Монреале и закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

По ходу игры «Рейнджерс» трижды выходили вперёд. На гол Брэндона Пирри (13-я минута) «Канадиенс» ответили точным броском Алекса Гальченюка (24), на шайбу Рика Нэша (27) — голом Брайана Флинна (28). Джей Ти Миллер (32) сделал счёт 3:2 в пользу гостей, но после этого хозяева забили трижды — отличились Алексей Емелин (51), Макс Пачьоретти (52) и Пол Байрон (52). Последнее слово осталось за гостями — точку в матче поставил Дерек Степан (55).

Емелин, помимо заброшенной шайбы, отдал голевой пас. Нападающий «Канадиенс» Александр Радулов провёл на льду 18 минут, его коллега по амплуа из «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голевой передачей.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
5 : 4 0:1, 2:2, 3:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Пирри (Макдона, Степан) – 12:24 (5x4), 1:1 – Гальченюк (Барберио, Пачьоретти) – 23:08 (5x5), 1:2 – Нэш (Хейз, Бучневич) – 26:20 (5x5), 2:2 – Флинн (Дано, Питри) – 27:58 (5x5), 2:3 – Миллер (Хейз) – 31:07 (4x5), 3:3 – Емелин (Байрон, Дано) – 50:53 (5x5), 4:3 – Пачьоретти (Редмонд) – 51:29 (5x5), 5:3 – Байрон (Дано, Емелин) – 51:55 (5x5), 5:4 – Степан (Цуккарелло, Холден) – 54:53 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Алексей Емелин НХЛ
Новости. Хоккей
15 января 2017, воскресенье
06:02 «Коламбус» без Бобровского проиграл «Флориде», Ягр отметился заброшенной шайбой
06:00 «Монреаль» победил «Рейнджерс», трижды уступая в счёте, Емелин набрал 2 очка
05:56 «Торонто» на выезде победил «Оттаву»
05:44 Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
05:36 «Каролина» победила «Айлендерс», уступая со счётом 1:3
03:15 «Колорадо» уступил «Нэшвиллу», выигрывая со счётом 2:0, Григоренко набрал 1 очко
00:54 Тришин: поверил, что еду на Кубок вызова, только когда увидел фамилию в списках
00:42 Пирогова: женская молодёжная сборная России показала, что нас не сломить
14 января 2017, суббота
23:55 Пять очков Маршана помогли «Бостону» обыграть «Филадельфию»
23:43 Икамацких: настала очередь Востока выигрывать Кубок вызова
23:39 Бобарико: эмоции переполняют, ещё не осознал, что мы взяли бронзу женского МЧМ
23:05 Молодёжная женская сборная США завоевала золото чемпионата мира
22:58 Рамстедт: «Амуру» нужно показать такой же высокий уровень игры в следующем матче
22:32 Дорофеева: у нас отличная команда, было бы стыдно вернуться с МЧМ без медалей
22:14 Нападающий «Магнитки» Железков оштрафован за удар головой
21:50 Петтерссон: недоволен собой, потому что мог забить «Куньлуню» не один раз, а три
21:37 Защитник новокузнецкого «Металлурга» Титов дисквалифицирован на два матча
21:22 Голкипер команды QMJHL забил в свои ворота, шайбу записали на вратаря соперника
20:59 Антипов: «Динамо» больше заслуживало победы в «Русской классике»
20:46 Заседа: Восточная конференция МХЛ очень сильна, но мы будем биться
20:37 Смельницкий: все игроки команды Востока приехали с большим желанием победить
20:21 Назаров: «Нефтехимик» заслуживал очков, мог взять несколько, но увы
20:20 Ержабек: я счастлив, оттого что «Витязь» может попасть в плей-офф
20:20 Кудашов: «Локомотив» играет с сильными соперниками, поэтому и пропускает первым
20:16 Молодёжная женская сборная России обыграла Швецию и завоевала бронзу МЧМ
20:09 Белов: эти три необходимых очка придадут уверенности «Витязю»
20:08 Билялетдинов: большинство не очень удачно идёт, это настораживает
20:05 Аболс: Гурьянов удивил на МЧМ буллитами, добавил при игре в защите
20:04 Карпов: постараемся продолжить победную серию в матче с «Ак Барсом»
20:03 Чебыкин: хотел бы сыграть в «Русской классике», но лучше в матч в КХЛ
19:58 Орешкин: второй период игры с «Ладой» оставил двойственное впечатление
19:49 Аболс: «Лада» сыграла слабо, где-то даже боялась игры с «Динамо»
19:33 Барулин и Болдюк получили по одноматчевой дисквалифицикации
19:28 Московское «Динамо» разгромило «Ладу», Ерёменко оформил «сухарь»
19:26 Проиграв «Витязю»,«Ак Барс» продлил серию поражений до четырёх матчей
19:19 Нападающий Орлович-Грудков и защитник Тихонов вернулись из «Амура» в «СКА-Нева»
19:17 Гол Столярова не спас «Нефтехимик» от поражения в Ярославле
19:06 Миронов: Кубок вызова — не матч выходного дня, все будут биться до последнего
18:56 В Уфе завершился тренерский семинар Владимира Юрзинова-старшего
18:54 Видео: «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Минск)
18:48 «Медвешчак» — «Автомобилист»: видео лучших моментов
18:47 СКА — «Mеталлург» (Новокузнецк): видеообзор
18:44 Видео: ЦСКА — «Сибирь»
18:35 Вяч. Ушенин: хотели сыграть «на ноль», это хорошо и для команды, и для Метсолы
18:17 Манукян: рад, что выбрали на Кубок вызова, теперь надо попадать в «Авангард»
Все новости RSS
Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+