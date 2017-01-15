Аршавин: КХЛ подтверждает, что в России можно создать хороший продукт

Известный футболиствысказал мнение об отъезде Артемия Панарина в НХЛ, а также порассуждал на тему бизнес-модели в хоккее.«Мне нравится пример хоккеиста Артемия Панарина, который поехал в «Чикаго» на контракт новичка. Наверное, он потерял в деньгах в три-четыре раза. В СКА ему, конечно, дали бы намного больше, чем миллион. А сейчас он уже подписывает контракт на $12 млн. На первом месте у Панарина всегда был хоккей… Мне нравится, как устроена КХЛ. Её создание и дальнейшее функционирование подтверждает, что в России можно создать хороший продукт. Но Панарин всё равно понимал, что НХЛ – самое лучшее. И сейчас у него есть всё: он и хорошо играет, и имеет хорошие деньги.Но почему это работает в НХЛ? Потому что там это работает как бизнес-модель. Там всё понятно, почему они готовы платить этим — столько, тем — столько. В НХЛ клубы знают, откуда берут доход. Сколько зарабатывают, столько и могут потратить. Наш футбол так не работает. Сегодня в «Рубине» сумасшедшие деньги, потому что руководство Татарстана хочет их вкладывать. У РЖД проблемы. Но через три дня все может измениться, правильно? А если бы «Рубин» условно тратил столько, сколько зарабатывает, он бы никогда даже не мечтал о Миранчуке. А если бы все команды в РФПЛ могли тратить столько, сколько зарабатывают, то вообще только «Спартак» и «Зенит», наверное, конкурировали бы за золото.В НХЛ вопрос о потолке зарплат носит естественный характер. Они это делают, чтобы бизнес работал и все были довольны. А у нас это получается искусственно», — цитирует Аршавина «Газета.Ru».