«Эдмонтон» в серии буллитов обыграл «Калгари»

«Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своей площадке встречался с «Калгари Флэймз». Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой хозяев в серии буллитов — 2:1.Команды обменялись голами с интервалом в 26 секунд. На 37-й минуте Патрик Марун вывел «Эдмонтон» вперёд, но буквально сразу же Шон Монахан забросил ответную шайбу. Победный буллит в послематчевой серии реализовал нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль.Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 11 минут.