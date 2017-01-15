«Питтсбург» проиграл 3 матча подряд в основное время впервые с декабря 2015 года

«Питтсбург Пингвинз» уступил в гостях «Детройт Ред Уингз» (3:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ранее действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл «Оттава Сенаторз» (1:4) и «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).Таким образом, «Питтсбург» уступил в трёх матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд в основное время впервые с декабря 2015 года. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лигиПосле 42 матчей команда Майка Салливана занимает в таблице Восточной конференции четвёртое место.