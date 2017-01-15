Ягр обновил рекорд НХЛ по победным голам

Форвард «Флорида Пантерз» Яромир Ягр в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) забросил победную шайбу и был признан второй звездой матча. 44-летний чешский хоккеист обновил рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по числу победных голов (134).
На втором месте в списке – Фил Эспозито (118 шайб). Ближайший преследователь Ягра среди действующих игроков – нападающий «Колорадо» Джером Игинла (97 победных голов, 6-е место). В 45 матчах текущего сезона на счету Ягра 27 (8+19) очков.
Видео гола Ягра доступно здесь