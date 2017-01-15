Хекстолл: пятиминутное удаление Ворачека – ужасное решение судей

Генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл подверг критике судей матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:6) за пятиминутное удаление форварда Якуба Ворачека во втором периоде.
«Ужасное решение судей. На мой взгляд, удаления там не было. Ворачек боролся за шайбу делал то, что должен был делать. Кеван Миллер поставил себя в неправильное положение, это то, от чего мы стараемся игроков отучать.
Происходит контакт, но я не понимаю, где там нарушение. Для меня это даже не две минуты, не говоря уж о пяти. Повлияло ли это на игру? Да. Проиграли ли мы из-за этого? Нет», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
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