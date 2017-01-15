«Детройт» – «Питтсбург»: защитник гостей Летанг получил травму

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:6) и ушёл со льда досрочно. Это произошло в первом периоде после того, как игрок «Пингвинз» столкнулся с форвардом Томасом Ванеком в своей зоне и потерял равновесие. Счёт на тот момент был 1:0 в пользу «Питтсбурга», причём гол забил Летанг.
Он покинул площадку, после чего вернулся ещё только на одну смену, в итоге сыграв всего 2:06. После игры главный тренер Майк Салливан не дал какой-то конкретной информации по его состоянию.
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