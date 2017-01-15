Ларссон пропустил матч c «Калгари» из-за травмы

Защитник «Эдмонтон Ойлерз»пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (2:1 ШБ) из-за травмы нижней части тела. Это был первый матч нынешнего сезона, в котором 24-летний швед не принял участия.В 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона у выменянного летом из «Нью-Джерси» на Тэйлора Холла защитника 8 (2+6) очков при показателе полезности «+1». В команде он занимает первое место по хитам (130) и второе по заблокированным броскам (76).