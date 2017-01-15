«Колорадо» – «Нэшвилл»: Рене Бурк был удалён до конца матча
15 января 2017, воскресенье. 10:37.
Хоккей
Форвард «Колорадо Эвеланш» Рене Бурк был удалён до конца матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:3) за толчок на борт форварда Виктора Арвидссона.
Это произошло за 5 с лишним минут до конца второго периода. Арвидссон на какое-то время покинул лёд, но в итоге сумел продолжить матч.
В текущем сезоне 35-летний Бурк набрал 13 (9+4) очков в 39 матчах при показателе полезности «-13».
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