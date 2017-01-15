Салливан: «Пингвинз» пытались забить больше соперника, а не переиграть его

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал поражение от «Детройт Ред Уингз» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ, ставшее для команды третьим подряд.«Сегодня мы снова играли неправильно. Мы опять пытались забить больше соперника, а не переиграть его. Когда мы так делаем, то становимся обычной командой. Гол Атанасиу – это не только ошибка защиты. У нас была возможность остановить его раньше. Мы должны делать такие вещи, но пока этого не происходит», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.