Цукер: не хочется пропускать 4 гола подряд, но уверенность позволяет выигрывать

Форвард «Миннесота Уайлд»прокомментировал победу над «Далласом» (5:4). «Дикари» вели 4:0, но позволили сопернику сравнять счёт.«Это показывает, что у нашей команды есть стойкость. Конечно, никогда не хочется пропускать четыре гола подряд, но наша уверенность позволяет выигрывать и в таком случае. Сегодня мы лишний раз это доказали.Выход на первое место в дивизионе – это важно. Это то место, где мы хотим быть. Мы будем наверху, а другие команды пусть догоняют. Мы хотим задавать темп, а они должны идти в ногу с нами. Это должно быть интересно», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.