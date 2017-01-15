Чеканов: второй раз наша женская команда стала лучшей в Европе

Советник президента Федерации хоккея России по женскому хоккею Михаил Чеканов подвёл итоги женского молодёжного чемпионата мира. Российская сборная заняла третье место.«Результат команда показала очень и очень достойный. До североамериканского женского хоккея мы ещё очень и очень далеки, но второй раз наша команда стала лучшей в Европе. У нас появилось много девчонок, которые выходят из мальчишеского хоккея, и у тренера молодёжной команды появился выбор, пусть пока и незначительный, конечно. Если у нас будет по четыре-пять девчонок на место, то уровень станет ещё выше. Так что призываем родителей вести девчонок в хоккей.Освистывание гимна? Думаю, это только раззадорило, придало мотивации. Чешские болельщики повели себя некультурно, но наши девчонки не сломились, наоборот — сплотились, нужно ведь быть выше этого. Тренерскому штабу удалось сплотить команду, и сами девчонки молодцы, друг друга поддерживали. Даже само исполнение гимна хором — это свидетельство сплоченности команды, монолитности и силы коллективного духа», — цитирует Чеканова «Р-Спорт».