Морозов: то, что Кубок Вызова — часть Недели звёзд, выгодно для всех

Управляющий директор МХЛвысказался о Неделе звёзд хоккея. Функционер подчеркнул уникальность мероприятия.«Неделя звёзд хоккея – уникальное событие. Первый раз такое в мире, когда всё объединено. Мы сами находимся в предвкушении. Хотим поблагодарить республику Башкортостан. Город живёт хоккеем, чему мы очень рады. Главной фишкой этого Кубка вызова и всей Недели звёзд хоккея станет то, что четыре лучших полевых игрока нашего матча будут выбраны на Матч звёзд. Это стимулирует ребят, мы с ними разговаривали, они настроены на борьбу, хотят проявить себя. Надеюсь, болельщики их поддержат. Будет работать комиссия на матче, мы все вместе коллегиально выберем лучших и по окончанию матча поздравим. Ребята бьются от чистого сердца. Будем и в будущем придумывать бонусы. Пусть знают, что будет сюрприз для них.Что касается следующего Кубка Вызова, то мы все кандидатуры рассматриваем. Однако мы объединены с КХЛ, являемся частью Недели звёзд хоккея. Такой формат выгоден для всех, для популяризации хоккея. Надеемся, что будем идти вместе. Раз прошлый Матч звёзд проходил в столице, нет смысла возвращаться в Москву. Важно, чтобы у региона была заинтересованность», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.