Ягр: Трочек заслуживает всего, что имеет

Нападающий «Флорида Пантерз»оценил игру партнёра по команде Винсента Трочека. 23-летний форвард отдал голевую передачу на Ягра в эпизоде с победной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). Чешский хоккеист побил рекорд по победным голам в НХЛ.«Мне нравится Трочек. Он заслуживает всего, что имеет. Он работает очень усердно. Он небольшой игрок с большим сердцем. Его сила — это скорость. Когда он катится, его трудно остановить», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.